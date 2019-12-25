В Петербурге началось активное цветение сине-зеленых водорослей. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Петербуржцы и ранее жаловались на мутную ярко-зеленую воду в городских объектах. К примеру, в середине июля в реке Ижора из-за аномальной жары начали отмирать водоросли.
Цветение сине-зеленых водорослей – естественное природное явление. Такие процессы наблюдаются на акваториях Петербурга из года в год.
Николай Смирнов, начальник отдела координации аварийных работ - мобильной экологической дежурной службы
По словам специалистов, клетки водорослей имеют высокую концентрацию пигмента. Сами же клетки имеют свойство активно размножаться, особенно при воздействии солнечных лучей и жаркой погоды. Именно поэтому водорослей в воде становится больше, сама же вода становится мутной.
Период размножения водорослей обычно занимает до трех недель, после чего вода вновь принимает привычный цвет. Бороться с подобным явлением бесполезно, поскольку универсальных методов борьбы с сине-зелеными водорослями попросту не существует.
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Фото: pexels.com
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