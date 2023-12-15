В Репино позеленел Финский залив

Обычно такое явление можно наблюдать весной и летом.

В районе Репино позеленел Финский залив. Это – результат цветения и отмирания сине-зеленых водорослей, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу 28 октября.

Обычно такое явление можно наблюдать весной и летом при прогреве воды на побережье залива. Но нередкими являются случаи цветения и отмирания в осенний период: водоросли развиваются при температуре от +4 до +23 градусов.

Согласно имеющимся в управлении сведениям, средняя температура воды в Финском заливе за последние две недели составляла порядка +9°С. Царившая в регионе непривычно теплая для данного времени года погода способствовала росту, развитию и отмиранию сине-зеленых, отличительной особенностью которых является наличие яркого пигмента, который приводит к изменению цветности воды. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Фото: Telegram / Петербург с огоньком