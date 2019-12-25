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"Теплосеть" завершила работы на распределительной сети "Варшавская"
Сегодня, 10:11
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"Теплосеть" завершила работы на распределительной сети "Варшавская"

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Теперь нужно будет переключиться с временного трубопровода на постоянную схему теплоснабжения.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили работы по повышению надежности распределительной сети "Варшавская". Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Проведенные работы позволили повысить надежность системы теплоснабжений для 88 зданий Московского района. Были смонтированы и подключены 1809 метров временного трубопровода, который проходит по Варшавской улице от Ленинского проспекта до улицы Фрунзе. 

Полная реконструкция теплосетей и благоустройство территории должно завершиться в ноябре 2022 года. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму с кипятком. Это произошло из-за прорыва трубы. 

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: варшавская, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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