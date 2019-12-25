"Теплосеть" завершила работы на распределительной сети "Варшавская"

Теперь нужно будет переключиться с временного трубопровода на постоянную схему теплоснабжения.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили работы по повышению надежности распределительной сети "Варшавская". Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Проведенные работы позволили повысить надежность системы теплоснабжений для 88 зданий Московского района. Были смонтированы и подключены 1809 метров временного трубопровода, который проходит по Варшавской улице от Ленинского проспекта до улицы Фрунзе.

Полная реконструкция теплосетей и благоустройство территории должно завершиться в ноябре 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму с кипятком. Это произошло из-за прорыва трубы.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"