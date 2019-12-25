"Теплосеть" Петербурга снесет четыре незаконных гаража, установленных в охранной зоне

Постройки мешают специалистам проводить на теплосетях ремонт и реконструкцию.

Специалисты петербургской "Теплосети" продолжают бороться с незаконными постройками в охранной зоне тепловых сетей. Как рассказали в пресс-службе организации, недавний мониторинг выявил несколько десятков гаражей, расположенных в опасной близости к подземным коммуникациям.

Такие постройки мешают теплоэнергетикам проводить срочные ремонты и плановую реконструкцию трубопроводов, а также препятствуют безопасной эксплуатации оборудования и снижают надежность теплоснабжения ближайших домов. В конце марта специалисты собираются провести испытания сетей, в охранной зоне которых оказались четыре бесхозных гаража на Бухарестской, Купчинской улицах, улице Кораблестроителей и Шлиссельбургском проспекте. Незаконные гаражи демонтируют.

Отмечается, что за прошлый год "Теплосеть" направила собственникам свыше 2000 требований об освобождении охранных зон.

Ранее "Теплосеть" перешла в усиленный режим работы из-за мороза.

Фото: пресс-служба "Теплосети"