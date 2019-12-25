"Теплосеть" проведет испытания в Василеостровском районе

Испытания являются частью подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

В среду и четверг, 28 и 29 июля соответственно, в Василеостровском районе Петербурга пройдут гидравлические испытания теплосетей, сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В зону работ 28 июля входят тепловые сети, проходящие по улицам Детская, Камская, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Опочинина, Гаванская, с 1-ой по 29-ую линии и ряд других. Довольно большой список представлен и на второй день испытаний. Компания подготовила карту, где цветом отмечены все участки.

Со списком можно также ознакомиться на сайте "Теплосети". Эксперты отмечают, что температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C. Приближаться к месту вытекания воды и огороженным участкам запрещено.

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