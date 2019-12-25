В Купчино забил фонтан с горячей водой на Ярослава Гашека

Вода поднялась на высоту пятиэтажного дома.

Вечером 23 июля во Фрунзенском районе произошла авария. На улице Ярослава Гашека у дома № 30 прорвало трубу с кипятком. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Фонтан достиг высоты пятиэтажного дома. Из-за сильного напора два автомобиля получили небольшие повреждения. Сейчас "Теплосеть" решает материальные вопросы с владельцами машин. Отмечается, что ущерб будет возмещен.

Авария произошла во время плановой проверки системы водоснабжения. Сейчас в районе проводят гидравлические испытания. У большинства жителей нет горячей воды.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой.

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