Во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой

Сейчас у жителей микрорайона нет горячей воды в связи с испытанием теплосетей.

Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Образовавшийся фонтан сравнили с петергофским. Очевидец поделился видео в социальных сетях.

Прорыв произошел на углу Купчинской улицы и Дунайского проспекта. Сегодня в районе проводят испытания теплосетей. Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды, даже если в зоне разлива оказался ваш автомобиль. Ущерб застрахован.

Работы проходят в границах Малой Балканской, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малой Карпатской, Карпатской, Малой Бухарестской, Софийской, Турку, Пражской и Малой Каштановой аллеи.

Видео: ВК / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Игорь S.