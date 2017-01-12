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Во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой

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Сейчас у жителей микрорайона нет горячей воды в связи с испытанием теплосетей.

Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Образовавшийся фонтан сравнили с петергофским. Очевидец поделился видео в социальных сетях.

Прорыв произошел на углу Купчинской улицы и Дунайского проспекта. Сегодня в районе проводят испытания теплосетей. Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды, даже если в зоне разлива оказался ваш автомобиль. Ущерб застрахован.

Работы проходят в границах Малой Балканской, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малой Карпатской, Карпатской, Малой Бухарестской, Софийской, Турку, Пражской и Малой Каштановой аллеи.

Видео: ВК / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Игорь S. 

Теги: горячая вода, испытания теплосетей, прорыв трубы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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