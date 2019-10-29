"Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в Московском районе города

В случае вытекания воды на поверхность, избегайте опасный участок.

Завтра, 18 июня, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания тепловых сетей в Московском районе. Об этом предупредила пресс-служба предприятия.

Трубы проверят на плотность и прочность. Температура воды не будет превышать 40 градусов. В зону работ войдут тепловые сети, которые проходят по улицам Благодатная, Варшавская, Бассейная, Фрунзе, Победы, Решетникова, Сызранская, Ленсовета, Гастелло, Костюшко, Кубинская, а также проспектам ― Московскому, Ленинскому, Юрия Гагарина, Новоизмайловскому (территория студенческого городка).

Испытания проводятся для того, чтобы подготовить теплосети к новому отопительному сезону.

Ранее двор на улице Коммуны оказался в воде после прорыва трубы.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"