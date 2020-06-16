Видео: двор на улице Коммуны оказался в воде после прорыва трубы

О пострадавших не сообщается.

Сегодня днем в Красногвардейском районе прорвало трубу у жилого дома на улицы Коммуны. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел у дома №26 корпус 1. Вода разлилась по проезжей части во дворе, сейчас участок огражден аварийными лентами. По состоянию на 13:40, службы еще не прибыли на место.

В доме до 18 июня отключено горячее водоснабжение, однако о проведении каких-либо гидравлических испытаний не сообщалось.

Ранее Piter.TV показал фонтан с водой на Стародеревенской улице.

Видео: Piter.TV