На Стародеревенской улице забил фонтан с горячей водой

Струя воды поднялась до уровня четвертого этажа.

Утром 2 июня в Приморском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Возле дома №25 на Стародеревенской улице прорвало трубу с горячей водой. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи видно, что струя воды поднялась до уровня четвертого этажа. Повреждения получили множество машин, оказавших в эпицентре прорыва.

В ГУП "ТЭК" рассказали, что сообщение о технологическом нарушении поступило на диспетчерский пульт в 11 утра. Спустя 24 минуты дефект устранили. В компании отметили, что прорыв трубы произошел во время гидравлических испытаний. Температура воды не превышала 40 градусов. На потребителях дальнейшие ремонтные работы не отразятся.

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