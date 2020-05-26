Двор на Туристской улице затопило кипятком

Аварийная бригада уже локализовала дефект трубы.

Около 11.20 26 мая во дворе дома №18 корпус 1 по Туристской улице прорвало трубу с горячей водой. Кипятком начало заливать газон и припаркованные неподалеку машины. Очевидцы, написавшие о неприятности в соцсетях, призвали соседей убрать автомобили, чтобы горячая вода не повредила колеса.

На место вскоре выехала аварийная бригада ГУП "ТЭК", в пресс-службе компании сообщили, что дефект локализовали уже в 12.05. Специалисты отметили, что информации о пострадавших или причинении вреда кому-либо пока не поступало. Ремонтные работы , сказали в "ТЭК", не повлияют на снабжение горячей водой местных потребителей, однако в комментариях под постом в соцсети уже появились обратные сообщения от жителей Туристской улицы: у кого-то вода отключилась совсем, у кого-то вместо кипятка потекла ржавчина.

у нас горячую воду уже отключили

Воды горячей уже НЕТ. Туристская д.30 местные жители

Ранее мы рассказывали, что при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое.

Видео: Соседи СПЧ ● Приморский район / "ВКонтакте"