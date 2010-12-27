"Теплосеть Санкт-Петербурга" модернизирует систему теплоснабжения Калининского района

В Калининском районе модернизируют трубопровод, обеспечивающий 230 зданий теплом.

Сотрудники АО "Теплосеть СПб" проводят реконструкцию трубопровода по улице Замшиной, на участке между Антоновской и Васенко. Рабочие заменяют конструкцию диаметром с 700 мм и протяженностью в 1200 метров.

Первый этап работ завершен. Днем 6 апреля специалисты закончили установку временного трубопровода. "Дублер" будет обеспечивать абонентов теплоснабжением и горячей водой по сохраненным штатным параметрам. Как сообщает пресс-служба, в новом трубопроводе усовершенствуют тепловую камеру. Данные меры призваны повысить надежность оборудования.

Второй этап по строительно-монтажными работам завершится в четвертом квартале 2018 года. Напомним, что более 230 зданий получают тепло благодаря данной системе.

Напомним, что в 2018 году "Теплосеть" отремонтирует около 60 километров трубопровода.