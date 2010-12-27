В 2018 году "Теплосеть" отремонтирует около 60 километров трубопровода

Эксперт "Теплосети" рассказал о планах на реконструкцию трубопровода в Петербурге.

Главный инженер АО "Теплосеть Санкт-петербурга" Алексей Водолазко рассказал, что за 2018 год организация планирует отремонтировать 57,55 километра трубопровода по городу. В соответствии с инвестиционной программой 32,55 километров будут отреставрированы, а 25 километров попали под программу капитального ремонта.

По мнению специалиста, указанного количества труб недостаточно, чтобы покрыть нуждающиеся в реконструкции участки сети. В общей сложности у компании в списке значится 41 объект, в частности, и трубопровод по 9-ой Советской улице. Сотрудник "Теплосети СПб" добавил, что там работы буут проводиться без затруднений для местных жителей. Для этого замену конструкций назначили на межотопительный период. В настоящее время формируется задание, по которому ответственные лица создадут проект. Затем предложение будет изучено с точки зрения инвестиционных вложений.

Напомним, что за прошлый год "Теплосеть" отремонтировала 43, 44 километра.

