"Технопарк Санкт-Петербурга" переедет на новую площадку летом 2026 года

В июне следующего года "Технопарк Санкт-Петербурга" переедет в новое здание общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на пресс-конференции в ТАСС.

По словам председателя, первый этап переезда начнется в первом квартале 2026 года, а к июню планируется завершить перемещение всех подразделений парка, увеличив пространство почти в два с половиной раза.

Расширение площади даст возможность привлечь новых участников проекта и способствовать развитию существующих инновационных предприятий. Сегодня парк насчитывает порядка сотни резидентов, а общий объем привлеченных инвестиций с момента основания в 2008 году составляет 23,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Технопарк Санкт-Петербурга