"Техэкспо" заплатит 600 тысяч за причиненный Петербургу вред

Компания нанесла большой урон зеленому фонду города во время земляных работ.

Московский районный суд Петербурга огласил свой приговор в отношении компании ООО "Техэкспо". Организацию обвинили в причинении вреда зеленому фонду города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в рамках госконтракта "Техэкспо" выполняла земляные работы по оборудованию автобусных остановок и установке светофоров на Красносельском шоссе. В результате рабочие уничтожили около 750 квадратных метров газона. Таким образом зеленому фонду города был нанесен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Во вторник, 5 февраля, суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры. Компания "Техэкспо" должна вернуть в бюджет Петербурга указанную выше сумму. В настоящий момент решение суда исполнено.

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