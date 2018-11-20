В Петербурге смотритель храма обвиняется в 102 преступлениях

Он незаконно пропускал в город мясо из Бразилии.

Полиция завела уголовное дело на инспектора Россельхознадзора, который пропустил в Северную столицу 102 партии груза, даже не проверив реальное состояние продуктов. Также представители закона рассказали, что предполагаемый злоумышленник является смотрителем одного из городского храма.

Известно, что товар прибыл в Петербург из Бразилии. Инспектор воспользовался должностным положением и подписал ветеринарные сертификаты качества. Материалы будут переданы для рассмотрения в Красносельский районный суд.

Отметим, что Романа Апакова обвиняют в 102 подлогах, проведенных в период с 6 июня 2016 года по 15 мая 2017 года. Подозреваемый подписал документы о том, что произвел экспертизу мясной продукции, хотя на самом деле этого не было. Ответственный раскаялся в содеянном.

Напомним, что Михаил Королев, ответственный за строительство метро, покидает КРТИ.

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