Михаил Королев, ответственный за строительство метро, покидает КРТИ

Чиновник сам решил не продолжать работу в Смольном.

Ответственный за строительство метро Петербурга чиновник покидает свой пост. По данным пресс-службы Смольного, должности лишился заместитель председателя Комитета по транспортному развитию Михаил Королев.

Отметим, что официально причиной увольнения является тот факт, что с сотрудником заканчивается срок заключенного контракта. Договор был рассчитан до 28 февраля 2019 года. На инициативу о продолжении работать на КРТИ, сам Королев ответил отказом.

Напомним, что Королев стал замом главы Комитета в марте 2018 года. Он заменил на должности Михаила Цалко.

Ранее Piter.tv писал о том, что чиновники Смольного станут моложе на 35 процентов.

Фото: Piter.tv