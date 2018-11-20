Чиновники Смольного станут моложе на 35 процентов

В Правительстве будут трудиться более молодые чиновники.

В Правительстве Петербурга чиновники станут моложе. С такой инициативой выступило руководство Смольного. По мнению власть имущих, не менее 35 процентов кадрового состава должны составлять люди, не старше 35 лет.

Также в Смольном начнут развивать социальный лифт для молодых управленцев. Одним из пунктом в помощь данному предложению является проект "Лидеры России". Также в планах создать интернет-портал, который будет доносить актуальную информацию для молодого населения Северной столицы.

Среди нововведений - создание координационного центра при Комитете по молодежной политике. В организации примут участие студенческие образования, совет ректоров, предпринимательское сообщество.

Напомним, что в СПбГУ поставят психологические эксперименты над петербуржцами.

Фото: Piter.tv