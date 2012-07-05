В Репино демонтировали незаконно установленный забор по требованию прокуратуры

Нарушитель установил забор рядом с домом №18, литера А на улице Курортной, фактически присоединив участок общественного пользования к своей частной территории.

Природоохранная прокуратура в Репино обнаружила случай незаконного ограничения доступа к общественной зоне с зелеными насаждениями. Проверка была проведена вместе с представителями Комитета по благоустройству Петербурга.

Нарушитель установил забор рядом с домом №18, литера А на улице Курортной, фактически присоединив участок общественного пользования к своей частной территории. Забор являлся продолжением ограждения, принадлежащего физическому лицу.

После вмешательства природоохранного прокурора суд удовлетворил требование о сносе незаконно установленного забора. Сейчас прокуратура следит за исполнением судебного решения, чтобы жители могли свободно пользоваться зеленой зоной.

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Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга