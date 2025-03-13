Виновник смертельного ДТП на юге КАД предстанет перед судом

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего местного жителя.

Водитель, обвиняемый в ДТП, в результате которого погиб человек, предстанет перед судом.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно версии следствия, 24 июля 2024 года водитель автомобиля Peugeot Partner, движущийся по Кольцевой автомобильной дороге от Дачного проспекта в сторону Пулковского шоссе, не обеспечил безопасное расстояние и скоростной режим, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra, который стоял впереди в его полосе с включенной аварийной сигнализацией.

Пассажир автомобиля Hyundai Elantra получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга