Природоохранная прокуратура требует ликвидировать свалку у Пулково

К проверке также привлечены представители администрации Московского района, специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, комитетов по природопользованию и имущественных отношений.

Природоохранная прокуратура заинтересовалась свалкой вблизи петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К проверке также привлечены представители администрации Московского района, специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, комитетов по природопользованию и имущественных отношений.

Установлено, что организация в нарушение условий имеющейся лицензии продолжает завозить и складировать отходы на Штурманской улице, 7, литера А. Ранее суд принял решение о запрете организации осуществлять деятельность по обращению с отходами без наличия специального разрешения.

Прокуратура также обратилась в суд с заявлением об установлении судебной неустойки в пользу федерального бюджета за каждый день неисполнения судебного решения в размере1 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский".

Видео: Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга