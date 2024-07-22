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Транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский"

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Источник и характер загрязнения устанавливаются.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения следов нефтепродуктов в акватории Невы у причала "Обуховский".

Надзорное ведомство проведет расследование всех обстоятельств, соблюдение природоохранного законодательства и правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

Источник и характер загрязнения устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с электричкой в Ленобласти.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: санкт-петербург, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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