Транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский"

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения следов нефтепродуктов в акватории Невы у причала "Обуховский".
Надзорное ведомство проведет расследование всех обстоятельств, соблюдение природоохранного законодательства и правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.
Источник и характер загрязнения устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с электричкой в Ленобласти.
Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
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