Транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский"

Источник и характер загрязнения устанавливаются.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения следов нефтепродуктов в акватории Невы у причала "Обуховский".

Надзорное ведомство проведет расследование всех обстоятельств, соблюдение природоохранного законодательства и правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

Источник и характер загрязнения устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с электричкой в Ленобласти.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура