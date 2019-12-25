Природоохранная прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Охты

Причиной стало затонувшее судно, содержащее нефтепродукты, которые попали в реку.

Природоохранная прокуратура Петербурга начала расследование по факту загрязнения реки Охты нефтепродуктами. В этом процессе участвуют специалисты Комитета по природопользованию, Росприроднадзор и аварийная служба ГКУ "Пиларн".

Загрязнение вызвало беспокойство у местных жителей. Причиной стало затонувшее судно, содержащее нефтепродукты, которые попали в реку. Служба ГКУ "Пиларн" неоднократно отправляла специалистов для сбора нефтепродуктов, обработки акватории пеной и установки боновых ограждений. Однако, несмотря на эти меры, нефтепродукты продолжают попадать в воду после дождей или проезда судов.

Экологические службы продолжают работу по устранению загрязнения.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура выявила нарушение сроков ремонта набережной Фонтанки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга