Росприроднадзор установил причину появления радужных разводов на Охте

Из технических узлов данного понтона в реку вымываются нефтепродукты, и после дождей уровень загрязнения увеличивается.

Причиной образования радужных разводов на акватории реки Охты в Петербурге стал бесхозный понтон, расположенный в районе проспекта Уткина, который частично оказался под водой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Из технических узлов данного понтона в реку вымываются нефтепродукты, и после дождей уровень загрязнения увеличивается. Чтобы предотвратить распространение загрязнения, специалисты установили плавучие заграждения в районе потонувшего понтона. Также проводится сбор нефтяной пленки и обработка акватории активной пеной. Инспекторы Росприроднадзора занимаются решением проблемы с заброшенными плавсредствами в акватории реки Охты в Петербурге. В районе проспекта Уткина находятся два понтона, один из которых оказался под водой.

На данный момент Росприроднадзор подготовил соответствующие документы для передачи в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы объявить данные понтоны безхозными и в дальнейшем убрать их.

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Видео: Telegram / РПН_СЗФО