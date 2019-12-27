"Театральную" строят по графику

Строительство станции находится под особым контролем Смольного.

Как стало известно во вторник, 11 августа, строительство станции "Театральная" реализуется в графике.

Прокладка станции находится на особом контроле городской администрации. Станция будет располагаться в непосредственной близости от Мариинского театра и Консерватории.

Напомним, что основные работы по прокладке тоннеля начались в 2015 году. Станцию планируют открыть в 2025 году. Из-за опасений вероятности просадки грунта проект планировки территории решили изменить так же, как и перенос местоположения вестибюлей. Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что сейчас делается "се возможное, чтобы исключить или максимально минимизировать риски".

Ранее мы писали, что в "Метрострое" рассказали, как укрепляют тоннели станции "Театральная".

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv