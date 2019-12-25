Укрепления необходимы для того чтобы сохранить здания, расположенные наверху.

В субботу, 11 июля, в "Метрострое" рассказали, как укрепляют тоннели станции "Театральная". Об этом стало известно из группы "История петербургского метро", социальной сети "ВКонтакте".

Выяснилось, что в станционном тоннеле будущей станции "Театральная" применяют специальную технологию опережающего бурения. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость земляного массива и сохранить здания, расположенные наверху.

В определенные заранее места рабочие забивают металлические гильзы, в которые затем вставляется штанга, которая и производит бурение изначальной скважины. Подобная технология позволяет удерживать землю, не давая ей просесть и обрушится.

В процессе бурения разработанный грунт выдувается воздухом и в итоге остается горизонтальная скважина диаметром 30 мм и длиной 30 метров. В нее вставляется арматура и осуществляется тампонирование — заполнение скважины цементным раствором. Одна буровая штанга имеет длину 1,80 м, соответственно в каждую скважину загоняется 17 штанг Объяснили работники

Помимо этого за состоянием зданий и сооружений, которые находятся над территорией работ, следят маркшейдера, высококвалифицированные горные инженеры и техники, которые занимаются геодезическими работами. Они контролируют состояние зданий и отслеживают все происходящие изменения. Это помогает вовремя принять дополнительные меры по укреплению сооружений.

Ранее мы писали, что станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит".

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv