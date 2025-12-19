"Тампа" обыграла "Питтсбург", Кучеров забил победный буллит

Его команда одержала 11 побед подряд в НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Питтсбургом" по буллитам со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде одержать победу. Россиянин реализовал свой бросок в серии буллитов, который оказался победным. "Тампа" набирает очки в 11 матчах подряд. Команда возглавила турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 61 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 41 матч, забросил 23 шайбы и отдал 44 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" уступили "Сиэтлу", Панарин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET