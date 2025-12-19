  1. Главная
Сегодня, 10:49
134
d_s_sarkisov

"Рейнджерс" уступили "Сиэтлу", Панарин отметился передачей

Форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграл "Сиэтлу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Мике Зибанеджаду, забросившему первую шайбу в ворота гостей. "Рейнджерс" вели по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге потерпели четвертое поражение подряд. Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 46 матчей, забросил 16 шайб и отдал 34 голевые передачи. Россиянин идет на 16-м месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что три передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

