Социальное такси заплатит 200 тысяч упавшей в грязь пассажирке-инвалиду

Ксения при этом получила черепно-мозговую травму, так как ударилась головой во время падения.

В Московском районном суде Петербурга в среду, 22 января, вынесено решение по иску жительницы города Ксении Ивановой к компании "Такси-Блюз" о компенсации морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ксения передвигается в инвалидной коляске и в январе прошлого года обратилась в службу "Социальное такси" с заявкой на специальный транспорт. Ей нужно было доехать от Московского проспекте до Итальянской улицы. Таксист не проверил исправность подъемника, и в итоге женщина упала вместе с коляской в грязь на обледеневший асфальт. Ксения получила черепно-мозговую травму, так как ударилась головой во время падения. Таксист при этом не извинился, а поднял коляску и уехал. Свидетелем стала сопровождающая женщины.

Ксения Иванова пыталась урегулировать ситуацию в досудебном порядке, но все её просьбы игнорировали. В суде она попросила 300 тысяч за моральный вред, суд потребовал взыскать с ООО "Такси-Блюз" 200 тысяч.

Петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь.

Фото: Piter.TV