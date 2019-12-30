Горожанин отсудил 750 тысяч.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Проверка обнаружила некачественную медицинской помощи в Городской туберкулезной больнице № 2. Пострадавшим от плохой диагностики оказался инвалид. Проверка выяснила, что мужчина не получил в полном объеме медицинскую услугу.

С учреждения суд взыскал 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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