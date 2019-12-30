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Петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь
Сегодня, 11:57
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь

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Горожанин отсудил 750 тысяч.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Проверка обнаружила некачественную медицинской помощи в Городской туберкулезной больнице № 2.  Пострадавшим от плохой диагностики оказался инвалид. Проверка выяснила, что мужчина не получил в полном объеме медицинскую услугу.

С учреждения суд взыскал 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный жестоко избил женщину на Дыбенко.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Общество, Здоровье,

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