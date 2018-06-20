Копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи покажут в Эрмитаже

Выставку организуют в честь 500-летия со дня смерти великого художника.

Государственный Музей Эрмитаж планирует создать особую выставку, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. О планах рассказал Михаил Пиатровский в интервью "Собака.ru".

Мы очень надеемся привезти из Ватикана в Петербург большой картон, копию "Тайной вечери", который делали Мельци и да Винчи. Михаил Пиатровский

Несколько ранее Эрмитаж уже демонстрировал публике работу одного из самых утончённых учеников Да Винчи Франческо Мельцы - картину "Флора". Произведение считают одним из самых известных и загадочных работ в собрании музея.

Также в планах представить деревянную скульптуру ангела, созданную по работам Леонардо. В настоящий момент она находится в частном собрании в Италии.

Михаил Пиотровский уточнил, что великие произведения Леонардо из коллекции Эрмитажа в этом году отправятся в небольшое путешествие из северной столицы. "Мадонна Литта" поедет в Венецию и Милан, "Мадонна Бенуа" увидит город Матера, а самой масштабной выставкой, посвящённой памяти итальянского художника, будет экспозиция в парижском Лувре, которая продлится с 24 октября этого года по 24 февраля 2020-го.

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Фото: Эрмитаж