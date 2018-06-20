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Эрмитаж отреставрирует здание Биржи
Сегодня, 20:06
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IRINA_CHALKINA

Эрмитаж отреставрирует здание Биржи

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В дальнейшем там разместят Музей государственных символов и геральдики. 

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что в этом году Эрмитаж отреставрирует здание Биржи. Об этом сообщает заместитель генерального директора музея по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Он отметил, что в музее рассчитывают на то, что будут оформлены все документы в срок. Реставрация начнется с фасадов и крыш.

Мы в свое время очень важную успели сделать работу, связанную с укреплением фундамента, потому что, учитывая нашу геометрию петербургскую, учитывая здание, стоящее на этом мысу, конечно, очень тяжелое было состояние

подчеркнул Вилинбахов

После ремонта в здании разместится Музей государственных символов и геральдики. 

Ранее мы сообщали о том, что За минувшую неделю из Петербурга вывезли 5,5 тонн опасных отходов

Фото:википедия 

Теги: здание биржи, новости спб, общество, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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