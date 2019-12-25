Эрмитаж расторг контракт на реставрацию здания Биржи

Государственный Эрмитаж прекратил сотрудничество с компанией-подрядчиком "ГазПроектСтрой", которая занималась реставрацией здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Информация об этом появилась на портале госзакупок и была подтверждена агентством РИА Новости.
Музей принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, ссылаясь на отсутствие активных реставрационных работ и значительную просрочку обязательств со стороны подрядчика. В письме, направленном компании, говорится: "Государственный Эрмитаж в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания Биржи".
Известно, что Эрмитажем было выплачено подрядчику около 288 миллионов рублей аванса, и все обязательства музея как заказчика работ были выполнены.
Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж во время Международного форума откроет двери для всех желающих.
Фото: wikimedia.org/A.Savin
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все