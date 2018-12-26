Эрмитаж во время Международного форума откроет двери для всех желающих

В период проведения Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур можно будет бесплатно посетить Государственный Эрмитаж в вечерние часы.

В период проведения Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который будет проходить с 12-го по 14-е сентября, у жителей города и гостей города будет возможность бесплатно посетить Главный музейный комплекс Эрмитажа.

Вход в музей будет бесплатным с 18:00 до 21:00. Несмотря на это, желающим посетить экспозицию нужно будет заранее зарегистрироваться, поскольку количество билетов ограничено. Билеты на вечерние сеансы можно забронировать на официальном сайте музея, а также приобрести оффлайн – в кассах Главного музейного комплекса с 17:50 до 20:00 уже во время Международного форума.

В связи с проведением дополнительных бесплатных сеансов в стенах Эрмитажа будут отменены специальные сеансы нескольких временных экспозиций. Среди них: "ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века", а также "Приключения барона Мюнгхаузена в России". Людям, купившим билеты на данные выставки, музей вернет деньги.

Кроме того подверглось изменению расписание работы Эрмитажа: С 11-го по 13-е сентября Главный штаб будет закрыт для посетителей.

Фото: Piter.tv