Минкульт РФ расторг контракт на реставрацию Биржи на Васильевском острове

Министерство культуры РФ расторгло договор с фирмой "РСК-Ренессанс", которая обязалась провести реставрационные работы в историческом здании Биржи на Васильевском острове. Причиной решения послужило длительное нарушение сроков исполнения контракта.

Ранее, в декабре 2024 года, стороны заключили соглашение стоимостью 1,4 миллиарда рублей, предусматривающее полную реставрацию архитектурного памятника к 2026 году. Однако исполнителем не были выполнены ключевые условия: проектной документации так и не представлено, а сама реконструкция не начиналась вовсе, утверждает ведомство.

Это расторжение стало очередной главой в долгой истории восстановления здания Биржи, начатой в 2014 году после его передачи Государственному Эрмитажу. В процессе реконструкции сменилось несколько подрядчиков, а сам процесс сопровождался множеством скандальных ситуаций и судебными разбирательствами.

Одним из значительных эпизодов стал арест в 2025 году предпринимателя Марата Каргинова, имевшего отношение к выполнению строительных работ на объекте. После инцидента все платежи по контракту были заморожены.

В настоящий момент состояние здания оставляет желать лучшего: оно лишилось системы отопления и необходимых защитных мероприятий. Поскольку подрядчик не исполнил свои обязательства, власти намерены взыскать с фирмы авансовый платеж размером более одного миллиарда рублей. Вопрос дальнейшей судьбы здания остаётся открытым: Минкульт занят поиском решений сложившейся ситуации и рассматривает варианты выбора нового исполнителя для продолжения реставрации.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа