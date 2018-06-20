За шесть дней поступило 207 обращений петербуржцев.

За минувшую неделю из Петербурга вывезли 5,5 тонн опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За 6 дней поступило 207 обращений петербуржцев. Сотрудники ГУП "Экострой" 38 раз выехали на на аварийные ситуации и плановые обследования.

Так, эксперты вывезли и впоследствии утилизировали 1,5 тонны ртутьсодержащих отходов, четыре тонны нефтесодержащих отходов и 129 люминесцентных ламп.

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Фото:пресс-служба Комитета по природопользованию