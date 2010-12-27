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В понедельник в Красногвардейском районе теплосети испытают на прочность
Сегодня, 9:36
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В понедельник в Красногвардейском районе теплосети испытают на прочность

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Всего в течение летнего сезона "ТЭК" проведет 267 гидравлических испытаний.

В понедельник, 12 августа Красногвардейском районе пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб". 

Гидравлические работы коснутся котельной ООО "Завод слоистых пластиков", которая находится по адресу шоссе Революции, 84. Зона испытаний пройдет в границах улицы Красина, Коммуны и шоссе Революции.

Работы необходимы для того, чтобы выявить "слабые места" теплосети и исправить неполадки до начала нового отопительного сезона. 

Пресс-служба "ТЭК" предупреждает о том, что при появлении воды на поверхности не стоит подходить к опасному участку, а также пытаться пересечь его на машине. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о радиационном фоне в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: гидравлические работы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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