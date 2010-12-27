В Роспотребнадзоре рассказали о радиационном фоне в Петербурге

В городском управлении ведомства прояснили информацию, появившуюся ранее в СМИ.

Сообщение о текущем радиационном уровне в Северной столице было опубликовано в воскресенье, 11 августа. В управлении службы отметили, что сейчас он стабильный и соответствует контролируемым значениям радиологических показателей в городе.

Поводом для объявления стала публикация в СМИ данных о вероятном ухудшении радиационной обстановки в Петербурге. Сообщения совпали с информацией об аварии в Северодвинске, где по предварительным данным, произошло повышение радиационного фона.

Напомним, ранее Роспотребнадзор уточнил, что новые правила размещения молочной продукции не соблюдают 63% магазинов.

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