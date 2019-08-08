Роспотребнадзор: новые правила размещения молочной продукции не соблюдают 63% магазинов

К августу специалисты проверили почти пять тысяч магазинов, где зафиксировали около восьми тысяч нарушений. После проверки возбудили более трех тысяч административных протоколов.

Роспотребнадзор выяснил, что более 60% российских магазинов не соблюдают новые правила разрешения молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напоминим, с 1 июля в силу вступили новые правила продажи молочной продукции. Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны располагаться в магазине так, чтобы их можно было визуально отличить от других пищевых продуктов. Также у них должна быть надпись "продукты без заменителя молочного жира".

Около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись "продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов. Роспотребнадзор

К августу специалисты проверили почти пять тысяч магазинов, где зафиксировали около восьми тысяч нарушений. После проверки возбудили более трех тысяч административных протоколов. Больше всего нарушений было выявлено у магазинов "Перекресток, "Ашан", "Магнит", "Дикси".

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Видео: YouTube/ Наука 2.0