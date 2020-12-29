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"ТЭК" Петербурга борется с самовольным подключением к теплосетям
Сегодня, 14:11
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"ТЭК" Петербурга борется с самовольным подключением к теплосетям

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К теплосети можно присоединиться, но законным способом.

ГУП "ТЭК СПБ" зафиксировал случаи незаконного присоединения к сетям предприятия в Красносельском и Приморском районах. Нарушения несут угрозу жизни и здоровью людей и причинения ущерба имуществу, сообщила пресс-служба предприятия.

Подобная ситуация произошла в доме №76/28 литера А на Петергофском шоссе. Сотрудники филиала обнаружили там самовольное подключение ввода к теплосетям "ТЭКа" и открытую шаровую запорную арматуру. Работы по этому адресу ведет ООО "Балтпродком". Теплоэнергетики закрыли задвижки и опечатали запорную арматуру, но ситуация повторилась. После этого пришлось обратиться в полицию, предприятие добивается возбуждения уголовного дела. 

Такой же случай был зафиксирован в доме №32 литера А на Приморском проспекте, но вопрос удалось решить с собственником без обращения в суд. 

Самовольное подключение к теплосетям опасно, а также приносит убытки для ресурсоснабжающей компании.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в автопарке ГУП "ТЭК СПб" появилась новая передвижная автомастерская. 

Фото: пресс-служба "ТЭК СПб"

Теги: теплосеть, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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