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В автопарке ГУП "ТЭК СПб появилась новая передвижная автомастерская
Сегодня, 16:54
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IRINA_CHALKINA

В автопарке ГУП "ТЭК СПб появилась новая передвижная автомастерская

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Оборудование позволит быстрее устранять аварии.

В теплоэнергетической компании Санкт-Петербурга появилась новая передвижная автомастерская. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В автомастерскую входит грузовой фургон на шасси "Ford Transit", который позволяет быстрее добираться до мест аварий. Уточняется, что в нём установлено оборудование, которое откачивает воду в два раза быстрее.

Мобильная автомастерская включает в себя две гидравлические станции и два погружных насоса производительностью 200 кубометров/час

ГУП "ТЭК СПб

Также в машине присутствуют водоотливные высокотемпературные рукава длиной 20 метров и барабаны с гидроприводом.

Ранее мы сообщали о том, что автобусы Петербурга за 10 дней перевезли почти 4 млн пассажиров.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / вк

Теги: гуп тэк спб, передвижная автомастерская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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