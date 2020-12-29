В автопарке ГУП "ТЭК СПб появилась новая передвижная автомастерская

В теплоэнергетической компании Санкт-Петербурга появилась новая передвижная автомастерская. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В автомастерскую входит грузовой фургон на шасси "Ford Transit", который позволяет быстрее добираться до мест аварий. Уточняется, что в нём установлено оборудование, которое откачивает воду в два раза быстрее.
Мобильная автомастерская включает в себя две гидравлические станции и два погружных насоса производительностью 200 кубометров/час
ГУП "ТЭК СПб
Также в машине присутствуют водоотливные высокотемпературные рукава длиной 20 метров и барабаны с гидроприводом.
Ранее мы сообщали о том, что автобусы Петербурга за 10 дней перевезли почти 4 млн пассажиров.
Фото: ГУП "ТЭК СПб" / вк
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