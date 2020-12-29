В автопарке ГУП "ТЭК СПб появилась новая передвижная автомастерская

Оборудование позволит быстрее устранять аварии.

В теплоэнергетической компании Санкт-Петербурга появилась новая передвижная автомастерская. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В автомастерскую входит грузовой фургон на шасси "Ford Transit", который позволяет быстрее добираться до мест аварий. Уточняется, что в нём установлено оборудование, которое откачивает воду в два раза быстрее.

Мобильная автомастерская включает в себя две гидравлические станции и два погружных насоса производительностью 200 кубометров/час ГУП "ТЭК СПб

Также в машине присутствуют водоотливные высокотемпературные рукава длиной 20 метров и барабаны с гидроприводом.

Ранее мы сообщали о том, что автобусы Петербурга за 10 дней перевезли почти 4 млн пассажиров.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / вк