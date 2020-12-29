Автобусы Петербурга за 10 дней перевезли почти 4 млн пассажиров

В праздничные дни перевозка по городу осуществлялась в полном объеме.

В период новогодних праздников самый востребованный вид наземного транспорта Петербурга отработал без сбоев. В период с 1 по 10 января автобусы перевезли почти 4 миллона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В праздничные дни перевозка по городу осуществлялась в полном объеме. Подготовка транспорта и работа персонала проходили в штатном режиме.

Всего за десять дней услугами популярного наземного общественного транспорта воспользовались 3 млн 931 тысяч человек.

Самые популярные автобусные маршруты в Петербурге в 2020 году.

Фото: Piter.TV