Автобусы Петербурга за 10 дней перевезли почти 4 млн пассажиров

В период новогодних праздников самый востребованный вид наземного транспорта Петербурга отработал без сбоев. В период с 1 по 10 января автобусы перевезли почти 4 миллона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
В праздничные дни перевозка по городу осуществлялась в полном объеме. Подготовка транспорта и работа персонала проходили в штатном режиме.
Всего за десять дней услугами популярного наземного общественного транспорта воспользовались 3 млн 931 тысяч человек.
Самые популярные автобусные маршруты в Петербурге в 2020 году.
Фото: Piter.TV
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