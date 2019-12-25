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Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге в 2020 году
Сегодня, 14:51
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nadezhda_sib

Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге в 2020 году

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Каждый из них перевез более 5 млн человек.

В ГУП "Пассажиравтотранс" назвали самый популярный автобусный маршрут в петербуржцев в уходящем году. Им оказался автобус №39, сообщила пресс-служба предприятия.

Транспортное средство курсирует между станцией метро "Московская" и аэропортом "Пулково". Им воспользовались 5,6 млн человек. Среди пассажиров не только туристы, но и те, кто посещают торговые центры и другие объекты Московского района. 

Всего на маршруте 27 двухсекционных автобусов. Интервал движения составляет 5-6 минут. На Пулковском шоссе для него выделена полоса. 

На втором месте по популярности оказался автобус №2, его маршрут пролегает по Кировскому и Центральному району. Тройку лидеров замыкает автобус №93, который соединяет Приморский и Калининский районы. Ими воспользовались по 5 млн пассажиров. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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