На улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов

Они уже курсируют на некоторых маршрутах.

В Петербурге на маршруты выходят новые автобусы большого класса ЛиАЗ-5292, сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Транспортные средства рассчитаны на перевозку 111 человек. Они оборудованы двигателем стандарта Евро-5 российского производства. Новые автобусы выйдут на маршруты 6, 8, 46, 100, 106, 133, 198 и другие. На данный момент их уже можно встретить на маршрутах № 1, 128, 158, которые курсируют по Васильевскому острову и Петроградской стороне.

Всего было закуплено 100 автобусов, предприятие купило их на собственные средства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобусы не будут ездить по Петербургу в новогоднюю ночь.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"