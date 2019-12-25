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На улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов
Сегодня, 15:00
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nadezhda_sib

На улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов

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Они уже курсируют на некоторых маршрутах.

В Петербурге на маршруты выходят новые автобусы большого класса ЛиАЗ-5292, сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса". 

Транспортные средства рассчитаны на перевозку 111 человек. Они оборудованы двигателем стандарта Евро-5 российского производства. Новые автобусы выйдут на маршруты 6, 8, 46, 100, 106, 133, 198 и другие. На данный момент их уже можно встретить на маршрутах № 1, 128, 158, которые курсируют по Васильевскому острову и Петроградской стороне. 

Всего было закуплено 100 автобусов, предприятие купило их на собственные средства. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобусы не будут ездить по Петербургу в новогоднюю ночь. 

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса" 

Теги: автобусы, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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