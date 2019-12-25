"Свечи памяти" зажглись в Гатчине

Жители города почтили память советских солдат в День памяти и скорби.

В День памяти и скорби, 22 июня, жители Гатчины стали участниками акции "Свеча памяти". На рассвете город осветило пламя более 1000 свечей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

К мероприятию присоединились волонтеры, юноармейцы и работники молодежных центров.

Кроме того, памятная акция прошла в Ломоносове, Всеволожске, Луге, Кингисеппе и Волосово. Там свечи появились на памятных захоронениях.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет акция "Звон Победы".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области