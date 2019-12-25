В Выборге пройдет акция "Звон Победы"

В честь памяти погибших в Великой Отечесвенной войне по городу проедут велосипедисты.

В среду, 24 июня, в Выборге состоится акция "Звон Победы" в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Мероприятие начнется в 12:00. Участники проедут на велосипедах, украшенных георгиевскими ленточками, от площади Выборгских полков до станции Гвардейское. На старте волонтеры подадут знак с помощью велосипедных звонков. Одновременно прозвенят колокола во всех городских церквях.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло возложение цветов к стеле "Город воинской славы".

Фото: Piter.TV