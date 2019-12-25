В Выборге прошло возложение цветов к стеле "Город воинской славы"

Мероприятие состоялось в честь 76-летия Выборгской наступательной операции.

В субботу, 20 июня, на площади Выборгских полков ветераны, добровольцы, а также представители Правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района возложили цветы к стеле "Город воинской славы" в честь 76-летия Выборгской наступательной операции 1944 года. Погибших героев почтили минутой молчания. Об этом сообщила пресс-слаба районной администрации.

Отметим, что операция советских войск на Карельском перешейке началась 10 июня 1944 года. Через 10 дней 21-й красная армия добралась до города: в 19:45 над Выборгским замком водрузили красный флаг. Кроме того, 21 июня в Москве состоялся салют в честь завершения боевых действий не территориях. Выборга.

Ранее мы рассказали о том, что в День города в Выборге прозвучит музыка симфонического оркестра.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО