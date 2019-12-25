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В День города в Выборге прозвучит музыка симфонического оркестра
Сегодня, 16:40
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lizapoluda

В День города в Выборге прозвучит музыка симфонического оркестра

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В качестве дирижера выступит Народный артист Кабардино-Балкарии.

В понедельник, 22 августа, в Выборге пройдет День города. В честь праздника для  местных жителей и гостей города на Красной площади выступит Симфонический оркестр  47-ого региона. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Музыканты выступят под  под руководством Народного артиста  Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. Выступление продлится 1,5 часа.

Согласно контракту, выступление оркестра Ленинградской области оценивается в  300 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в "зелёной" зоне Ленобласти, в которую входит Выборгскийрайон, разрешили массовые мероприятия.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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