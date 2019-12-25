В День города в Выборге прозвучит музыка симфонического оркестра

В качестве дирижера выступит Народный артист Кабардино-Балкарии.

В понедельник, 22 августа, в Выборге пройдет День города. В честь праздника для местных жителей и гостей города на Красной площади выступит Симфонический оркестр 47-ого региона. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Музыканты выступят под под руководством Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. Выступление продлится 1,5 часа.

Согласно контракту, выступление оркестра Ленинградской области оценивается в 300 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в "зелёной" зоне Ленобласти, в которую входит Выборгскийрайон, разрешили массовые мероприятия.

Фото: Pixabay