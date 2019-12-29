"Suzuki" врезался в автобус на перекрестке Ленсовета и Звездной

О пострадавших не сообщалось.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что автомобиль марки "Suzuki" врезался в 64 автобус на перекрестке улицы Ленсовета и Звездной улицы. Об этом пользователи информационного портала "Мегаполис" рассказали на одноименном канале в Telegram.

Очевидцы также сообщили, что объезд осуществляется по встречной полосе. Особенно тяжело приходится другим автобусам, но и они "протискиваются". О пострадавших ничего не сообщалось.

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки.

Фото megapolisonline.ru