Две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки

Очевидцы утверждают, что одним из водителей был таксист.

В субботу, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на парковке отеля "Red Stars".недалеко от набережной реки Пряжки. Фотографиями случившегося свидетели поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы также утверждают, что за рулем одной из машин находился таксист, который вез пассажирку. Известно, что девушке вызвали скорую, но получила ли она серьезные травмы не ясно.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский снова припарковал машину в запрещённом месте.

Фото: vk.com/spb_today